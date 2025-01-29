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Университет Бригама Янга — Бэйлор Беарз, результат матча 29 января 2025, счет 93:89 OT, NCAA 2024/2025

14 очков и шесть ассистов Егора Дёмина помогли BYU выиграть в овертайме домашний матч NCAA
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В ночь с 28 на 29 января мск в штате Юта (США) завершился баскетбольный матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и «Бэйлор Беарз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 93:89 OT (44:36, 78:78).

В стартовой пятёрке BYU сыграл 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин. На счету Егора 14 набранных очков (третий результат в команде и второй — в стартовом составе), два подбора и шесть результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча). Дёмин реализовал 5 из 10 бросков с игры, один из четырёх трёхочковых и три из четырёх штрафных.

Видео: Американка эффектно выиграла $ 10 тыс. во время матча Дёмина

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