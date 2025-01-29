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Результаты игрового дня НБА 29 января

Результаты игрового дня НБА 29 января
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В ночь с 28 на 29 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 29 января

  • «Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:104.
  • «Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» — 96:100.
  • «Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта Джаз» — 114:103.
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Милуоки Бакс» — 125:112.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, набравший 43 очка.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 43, Убре - 20, Каунсил - 16, Гордон - 14, Ябуселе - 14, Эдвардс - 7, Бона - 4, Джексон, Драммонд, Лоури, Даутин, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кнехт - 24, Ривз - 13, Хатимура - 13, Реддиш - 5, Дэвис - 4, Колоко - 4, Хэйс - 4, Кристи - 3, Финни-Смит - 3, Джеймс, Милтон
НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
96 : 100
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Атланта Хоукс: Янг - 21, Хантер - 16, Крейчи - 13, Дэниэлс - 12, Гуйе - 11, Уоллес - 7, Оконгву - 7, Нэнс - 6, Мэтьюз - 3, Капела, Родди, Барлоу
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Шенгюн - 18, Тэйт - 16, Томпсон - 11, Брукс - 11, Холидей - 8, Ванвлит - 5, Ландейл - 4, Уитмор - 2, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Грин
НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
114 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Шрёдер - 23, Подзиемски - 20, Уиггинс - 19, Муди - 15, Пост - 10, Сантос - 7, Андерсон - 6, Луни - 6, Джексон-Дэвис - 4, Пэйтон II - 2, Хилд - 2, Уотерс III, Спенсер
Юта Джаз: Секстон - 30, Юбэнкс - 13, Поттер - 13, Джордж - 12, Кольер - 12, Филиповски - 10, Сенсабо - 8, Михайлюк - 5, Миллз, Харклесс, Чьебв
НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
125 : 112
Милуоки Бакс
Милуоки
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 30, Саймонс - 25, Эйтон - 21, Шарп - 17, Хендерсон - 10, Грант - 8, Камара - 8, Клингэн - 4, Макгауэнс - 2, Бэнтон, Рупер, Мюррэй, Рит, Уокер, Уильямс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 39, Лиллард - 20, Трент-мл. - 11, Лопес - 11, Роллинз - 9, Джексон - 9, Принс - 4, Коннотон - 4, Боучэмп - 3, Умуде - 2, Ливингстон, Миддлтон, Райт

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