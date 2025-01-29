В ночь с 28 на 29 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 января

«Филадельфия Сиксерс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» — 118:104.

«Атланта Хоукс» – «Хьюстон Рокетс» — 96:100.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Юта Джаз» — 114:103.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Милуоки Бакс» — 125:112.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал разыгрывающий защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, набравший 43 очка.

Самые титулованные клубы НБА