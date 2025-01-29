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Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ

Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по итогам домашнего матча Единой лиги ВТБ с московской командой МБА-МАИ, который завершился крупной победой петербуржцев — 73:50 (23:14; 22:6;16:13; 12:17).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 50
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 13, Фрейзер - 11, Карасёв - 10, Жбанов - 10, Швед - 9, Воронцевич - 7, Хантер - 6, Щербенев - 3, Пойтресс - 3, Рыжов - 1, Захаров, Земский
МБА-МАИ: Минченко - 14, Барашков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Белоусов - 5, Личутин - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Воронов, Шейко, Савченко, Певнев

«Мы завершили игру за первые 20 минут. Сыграли солидно как в защите, так и в атаке. Во второй половине встречи, несмотря на то, что в обороне мы более-менее оставались серьёзными, в нападении наша команда не действовала эффективно и не показывала хороший уровень. Но нам удалось завершить матч победой. Двигаемся дальше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».

Победа над МБА-МАИ стала для «Зенита» четвёртой подряд в Единой лиге ВТБ, в турнирной таблице петербуржцы занимают третье место.

Календарь Единой лиги
Турнирная таблица Единой лиги

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