Главный тренер «Зенита» прокомментировал разгромную победу над МБА-МАИ

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль дал комментарий по итогам домашнего матча Единой лиги ВТБ с московской командой МБА-МАИ, который завершился крупной победой петербуржцев — 73:50 (23:14; 22:6;16:13; 12:17).

«Мы завершили игру за первые 20 минут. Сыграли солидно как в защите, так и в атаке. Во второй половине встречи, несмотря на то, что в обороне мы более-менее оставались серьёзными, в нападении наша команда не действовала эффективно и не показывала хороший уровень. Но нам удалось завершить матч победой. Двигаемся дальше», — приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».

Победа над МБА-МАИ стала для «Зенита» четвёртой подряд в Единой лиге ВТБ, в турнирной таблице петербуржцы занимают третье место.

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