Хавьер Паскуаль высказался о дебюте Алексея Шведа за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал дебют за команду 36-летнего Алексея Шведа в домашнем матче Единой лиги ВТБ с московской командой МБА-МАИ, который завершился крупной победой петербуржцев — 73:50 (23:14; 22:6;16:13; 12:17).

«Он один из тех игроков, которых я всю жизнь мечтал тренировать. Это игрок, который пришёл, чтобы нам очень помочь. Он привнесёт в нашу игру то, чего нам не хватало. Мы невероятно рады, что он с нами. Конечно, нужно ему поспособствовать, ему нужно помогать. Это только начало его пути с нами, ему нужно время. Но я думаю, то, что он здесь, это будет очень здорово для болельщиков, любителей баскетбола и для всех остальных», — приводит слова Паскуаля официальный сайт БК «Зенит».

Алексей Швед в матче с МБА-МАИ провёл на площадке чуть менее 20 минут и записал на свой счёт девять очков, пять результативных передач и три подбора.

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