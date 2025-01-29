Экс-чемпион UFC Макгрегор посетил матч с участием россиянина Егора Дёмина в США

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор посетил матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и «Бэйлор Беарз». Напомним, за BYU выступает перспективный российский баскетболист Егор Дёмин. Отметим, что Конор был на игре в кепке с эмблемой BYU.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Журналист Chris Hatch

Университет Бригама Янга в итоге победил «Бэйлор Беарз». Победа была добыта в овертайме. Счёт матча – 93:89 OT (44:36, 78:78). В активе Дёмина 14 очков (третий результат в команде и второй — в стартовом составе), два подбора и шесть результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча).