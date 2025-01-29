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Единая лига: расписание матчей на 29 января

Единая лига: расписание матчей на 29 января
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В среду, 29 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Единой лиги на 29 января:

17:30 мск — «Парма» — «Уралмаш»;
18:00 мск — «Астана» — «Самара»;
20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вчера, 28 января, в Единой лиге состоялось два матча: казанский УНИКС со счётом 112:87 победил «Енисей» из Красноярска, а петербургский «Зенит» был сильнее МБА-МАИ (Москва) — 73:50.

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