Единая лига: расписание матчей на 29 января

В среду, 29 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности болельщики смогут посмотреть три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех матчей.

Расписание Единой лиги на 29 января:

17:30 мск — «Парма» — «Уралмаш»;

18:00 мск — «Астана» — «Самара»;

20:00 мск — «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 17:30 МСК Парма Пермь Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 18:00 МСК Астана Астана Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 января 2025, среда. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, вчера, 28 января, в Единой лиге состоялось два матча: казанский УНИКС со счётом 112:87 победил «Енисей» из Красноярска, а петербургский «Зенит» был сильнее МБА-МАИ (Москва) — 73:50.

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