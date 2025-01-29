Еврокубок: расписание матчей на 29 января

Сегодня, 29 января, пройдёт очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. Он начнётся встречей в 19:30 мск, а закончится матчем, запланированным на 23:00 мск. В общей сложности состоятся семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.

Расписание Еврокубка 29 января:

19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Умана Рейер»;

20:00 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Трефл Сопот»;

20:00 мск — «Лиеткабелис» — У-БТ;

21:00 мск — «Будучность» — «Ховентуд»;

21:00 мск — «Арис» — «Гамбург Тауэрс»;

21:30 мск — «Бурк» — «Хапоэль» Иерусалим;

23:00 мск — «Гран Канария» — «Бешикташ».

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