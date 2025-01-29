Еврокубок: расписание матчей на 29 января
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Сегодня, 29 января, пройдёт очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. Он начнётся встречей в 19:30 мск, а закончится матчем, запланированным на 23:00 мск. В общей сложности состоятся семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием всех игр.
Расписание Еврокубка 29 января:
19:30 мск — «Тюрк Телеком» — «Умана Рейер»;
20:00 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Трефл Сопот»;
20:00 мск — «Лиеткабелис» — У-БТ;
21:00 мск — «Будучность» — «Ховентуд»;
21:00 мск — «Арис» — «Гамбург Тауэрс»;
21:30 мск — «Бурк» — «Хапоэль» Иерусалим;
23:00 мск — «Гран Канария» — «Бешикташ».
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Умана Рейер
Венеция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Не начался
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Не начался
Ховентуд
Бадалона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Не начался
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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