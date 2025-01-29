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Макгрегор направился к активным фанатам команды в США, где играет россиянин Егор Дёмин

Макгрегор направился к активным фанатам команды в США, где играет россиянин Егор Дёмин
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор посетил матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встретились команды университета Бригама Янга (BYU) и «Бэйлор Беарз».

Во время паузы ирландский боец направился к сектору с фанатами BYU, где поддержал их активность. Напомним, за университет Бригама Янга выступает 18-летний российский баскетболист Егор Дёмин.

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин:

Фото: журналист Chris Hatch

BYU в итоге победил в овертайме со счётом 93:89. Дёмин набрал 15 очков, два подбора и шесть результативных передач (лучший показатель среди всех игроков матча).

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