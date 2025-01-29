Спеллмен покинул «Зенит» из-за жёсткого конфликта со спортдиректором клуба — источник

Тяжёлый форвард Омари Спеллмен покинул «Зенит» после жёсткого конфликта со спортивным директором команды Маносом Пападопулосом. Об этом со ссылкой на источники информирует телеграм-канал «Мутко против».

«Зенит» объявил об уходе американца 21 января. По сведениям источника, конфликт произошёл 11 января во время матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:117). Сообщается, что после конфликта Спеллмена с Пападопулосом последний сказал, что игрока в команде больше быть не должно.

Кроме того, отмечается, что в конфликте участвовал и Винс Хантер, но в более мягкой форме, поэтому никаких санкций в отношении него не последовало.

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