Паскуаль ответил, смог бы «Зенит» быть в топ-4 Единой лиги, играй в составе одни россияне

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, где не играет ни одного иностранца, поделился мнением о потенциале своей команды, если бы в её составе играли лишь баскетболисты с российским паспортом.

«Если бы в «Зените» была такая ситуация, могли бы мы рассчитывать на попадание в четвёрку? В спорте не существует слова «если». Реальность — это реальность. Моменты — это моменты. Я здесь. Я не могу сказать, что было бы, если бы Мун не получил травму. «Если» не работает. В конце концов важно только одно — результат. Будет команда, которая выиграет, а всё остальное — это только догадки», — приводит слова Паскуаля пресс-служба «Зенита».

Напомним, матч между «Зенитом» и МБА-МАИ закончился со счётом (73:50) в пользу подопечных Паскуаля.

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