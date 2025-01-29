Леброн высказался о сыне Бронни после его матча с «Филадельфией» в НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о выступлении сына в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:104.

«Это был первый раз, когда он провёл достаточно времени на паркете вместе с нами. У нас была возможность почувствовать этот особенным момент, и мы этого добились. Сегодня Бронни впервые получил возможность побыть с большими парнями, в большом клубе. Он и дальше будет прибавлять и становиться только лучше и лучше», — приводит слова Леброна пресс-служба НБА.

Отметим, что Бронни в игре с «Сиксерс» провёл на паркете более 15 минут, но не набрал очков. При этом Джеймс-младший сделал три подбора и отдал одну передачу.

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