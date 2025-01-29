«Какое-то безумие!» Конор Макгрегор — о матче в NCAA, где играет Егор Дёмин

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поделился впечатлениями от посещения матча Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) между университетами Бригама Янга (BYU) и «Бэйлор Беарз» (93:89 OT). Напомним, за BYU выступает российский баскетболист Егор Дёмин.

«Какое-то безумие! Скорости просто невероятные. Фанаты тоже потрясающие. Я благодарен за возможность побывать здесь. Так счастлив, что смог это увидеть. Мне всегда было интересно узнать, как проходят игры в студенческом баскетболе, и я очень, очень и очень впечатлён. Вперёд, BYU!» — сказал Макгрегор в беседе с обозревателем Спенсером Линтоном, который освещает матчи BYU.

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин: