Владимир Гомельский перечислил выдающихся баскетболистов XXI века

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о талантливых игроках XXI века. Специалист назвал несколько имён, которые достигли невероятных высот.

«Есть ли кто-то в XXI веке, кто по уровню таланта не уступал Майклу Джордану, но не сложилось? Наверное, вам нужно было уточнить критерии отбора: средняя результативность игрока, другие статистические показатели, количество титулов, количество участий в Матчах всех звёзд и тому подобное. Я просто перечислю имена игроков, которые достигли невероятных высот в XXI веке: Коби Брайант, Леброн Джеймс, Стефен Карри, Дуэйн Уэйд, Яннис Адетокунбо, Никола Йокич», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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Леброн попытался заблокировать бросок Карри на разминке: