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Названа примерная сумма долга БК «Самара» после новости о банкротстве — источник

Названа примерная сумма долга БК «Самара» после новости о банкротстве — источник
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Долги клуба Единой лиги ВТБ «Самара» составляют приблизительно 200 млн рублей. Об этом информирует «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 28 января, генеральный директор «Самары» Камо Погосян сообщил, что клуб подал уведомление о банкротстве. Он добавил, что процедура может растянуться на 30 дней, при этом вопрос для команды ещё может быть решён положительно, если принять меры.

В настоящий момент «Самара» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги. В активе коллектива семь побед при 20 поражениях. Лидером является московский ЦСКА. На счету армейцев 24 победы и четыре поражения.

В конце прошлого года самарцы расстались со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.

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