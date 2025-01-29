Названа примерная сумма долга БК «Самара» после новости о банкротстве — источник

Долги клуба Единой лиги ВТБ «Самара» составляют приблизительно 200 млн рублей. Об этом информирует «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 28 января, генеральный директор «Самары» Камо Погосян сообщил, что клуб подал уведомление о банкротстве. Он добавил, что процедура может растянуться на 30 дней, при этом вопрос для команды ещё может быть решён положительно, если принять меры.

В настоящий момент «Самара» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Единой лиги. В активе коллектива семь побед при 20 поражениях. Лидером является московский ЦСКА. На счету армейцев 24 победы и четыре поражения.

В конце прошлого года самарцы расстались со всеми легионерами из-за финансовых сложностей.

Материалы по теме Эксклюзив В правительстве Самарской области отреагировали на ситуацию вокруг БК «Самара»

Баскетболисты «Енисея» отгадывают новогодние песни: