Редик высказался о Бронни, не набравшем ни одного очка в игре с «Филадельфией»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об игре атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:104.

«Возможно, я поставил его в непростое положение. Знаете, матч показывался по национальному телевидению и всё такое. Он играл не очень хорошо. Раньше он здорово проявлял себя, когда его время на площадке было ограничено. Но вообще я в нём уверен, хотя, очевидно, в этот раз Бронни не продемонстрировал весь свой потенциал», — сказал Редик на пресс-конференции.

Бронни в игре с «Сиксерс» провёл на паркете более 15 минут, но не набрал очков. При этом Джеймс-младший сделал три подбора и отдал одну передачу.

Оз Перлман показал фокус на Бронни и «Лейкерс»: