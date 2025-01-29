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Редик высказался о Бронни, не набравшем ни одного очка в игре с «Филадельфией»

Редик высказался о Бронни, не набравшем ни одного очка в игре с «Филадельфией»
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался об игре атакующего защитника команды Бронни Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с клубом «Филадельфия Сиксерс». Встреча закончилась победой «Филадельфии» со счётом 118:104.

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
118 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 43, Убре - 20, Каунсил - 16, Гордон - 14, Ябуселе - 14, Эдвардс - 7, Бона - 4, Джексон, Драммонд, Лоури, Даутин, Нэнс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Кнехт - 24, Ривз - 13, Хатимура - 13, Реддиш - 5, Дэвис - 4, Колоко - 4, Хэйс - 4, Кристи - 3, Финни-Смит - 3, Джеймс, Милтон

«Возможно, я поставил его в непростое положение. Знаете, матч показывался по национальному телевидению и всё такое. Он играл не очень хорошо. Раньше он здорово проявлял себя, когда его время на площадке было ограничено. Но вообще я в нём уверен, хотя, очевидно, в этот раз Бронни не продемонстрировал весь свой потенциал», — сказал Редик на пресс-конференции.

Бронни в игре с «Сиксерс» провёл на паркете более 15 минут, но не набрал очков. При этом Джеймс-младший сделал три подбора и отдал одну передачу.

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