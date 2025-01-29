Единая лига назвала состав участников конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд

Пресс-служба Единой лиги ВТБ объявила имена участников конкурса трёхочковых бросков, который состоится в рамках Матча всех звёзд 16 февраля.

Участники конкурса трёхочковых бросков на Матче звёзд Единой лиги:

⁠Иван Ухов (ЦСКА, 55,1%, 27/49);

⁠⁠Самсон Руженцев («Парма», 32,0%, 16/50);

⁠⁠Евгений Бабурин («Пари Нижний Новгород», 35,6% 31/87);

⁠⁠Алекса Аврамович (ЦСКА, 36,3%, 45/124);

Гарретт Нэвелс («Парма», 39,0%, 46/118).

Фото: https://t.me/vtbleague

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Недавно пресс-служба соревнований называла имена участников данк-контеста, который также состоится в рамках предстоящего мероприятия.

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