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Экс-игрок ЦСКА Швед высказался о реакции фанатов «Зенита» на его дебют за команду

Экс-игрок ЦСКА Швед высказался о реакции фанатов «Зенита» на его дебют за команду
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Экс-игрок «Химок» и ЦСКА, а ныне баскетболист «Зенита» Алексей Швед поделился впечатлениями от первого матча в составе клуба из Санкт-Петербурга. Швед дебютировал за «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ.

«Меня отлично встретили, спасибо ещё раз огромное. Было супер, чувства классные. Было отлично! Понравилось ли, как встретили болельщики? Да, конечно, это о чём я и говорю. Они были очень громкие, поэтому когда вышел, был готов сразу играть. Они помогают», — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

В матче с МБА-МАИ Швед набрал девять очков. Сама встреча закончилась со счётом 73:50 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

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