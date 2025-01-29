Адвокаты Тиммы направили заявление на имя председателя СК РФ Бастрыкина — друг Яниса

Блогер и друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв рассказал, что вместе с адвокатами спортсмена направил жалобу в Следственный комитет Российской Федерации. Жалобы были поданы в связи с бездействием должностных лиц на этапе доследственной проверки при возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.

«Мы совместно с адвокатами направили жалобы Генеральному прокурору Российской Федерации и председателю Следственного комитета Бастрыкину Александру Ивановичу, а также в прокуратуру, в связи с бездействием должностных лиц на этапе доследственной проверки при возбуждении уголовного дела. Кроме того, два телефона до сих пор находятся на экспертизе в Следственном комитете. Финальная экспертиза в Латвии пока не завершена, однако сам кейс набирает обороты, и закрывать его никто не собирается. Распространяемые в интернете якобы переписки с телефона Яниса – это не более чем вброс. Дело ещё далеко от завершения.

Несмотря на волну негатива и хейт в мой адрес, я продолжаю двигаться вперёд. Понимаю, что кто-то хочет сдвинуть фокус внимания, а жёлтая пресса вбрасывает сюр, который я прокомментирую чуть позже, это просто смешно. С самого начала наша цель была и остаётся неизменной – установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями Яниса я по сей день держу связь, и они просят не отступать, потеря близких – это невосполнимая утрата, особенного такого человека, как Янис. Осознаю, что разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса и оказался, к сожалению, в центре внимания. Но мы идём дальше. В нашем мире слишком много несправедливости, которая остаётся безнаказанной. В этот раз я просто не смог пройти мимо. Скоро вернусь с новостями и новыми деталями», – написал Пугачёв на своей странице в социальных сетях.

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