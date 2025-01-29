Новичок «Зенита» Алексей Швед высказался о предстоящем матче с ЦСКА

Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (73:50), а также поделился ожиданиями от игры со своей бывшей командой ЦСКА.

«Что сказал главный тренер по завершении матча с МБА-МАИ? Пусть это лучше останется в раздевалке. Но главное, что мы победили, хорошо играли, и есть ещё другие важные вещи. Матч с ЦСКА? Очень жду. Поэтому будем готовиться. Будет отличная, интересная игра. Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».

«Зенит» встретится с ЦСКА 2 февраля. Матч состоится в Москве и начнётся в 12:30 мск.

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