Новичок «Зенита» Алексей Швед высказался о предстоящем матче с ЦСКА
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Разыгрывающий «Зенита» Алексей Швед высказался о победе в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ (73:50), а также поделился ожиданиями от игры со своей бывшей командой ЦСКА.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 50
МБА-МАИ
Москва
Зенит: Бэйкон - 13, Фрейзер - 11, Карасёв - 10, Жбанов - 10, Швед - 9, Воронцевич - 7, Хантер - 6, Щербенев - 3, Пойтресс - 3, Рыжов - 1, Захаров, Земский
МБА-МАИ: Минченко - 14, Барашков - 9, Трушкин - 8, Зубков - 8, Белоусов - 5, Личутин - 4, Коновалов - 2, Касаткин, Воронов, Шейко, Савченко, Певнев
«Что сказал главный тренер по завершении матча с МБА-МАИ? Пусть это лучше останется в раздевалке. Но главное, что мы победили, хорошо играли, и есть ещё другие важные вещи. Матч с ЦСКА? Очень жду. Поэтому будем готовиться. Будет отличная, интересная игра. Вперёд, «Зенит»!» — приводит слова Шведа пресс-служба «Зенита».
«Зенит» встретится с ЦСКА 2 февраля. Матч состоится в Москве и начнётся в 12:30 мск.
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