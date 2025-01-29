Инсайдер: не верю, что Джимми Батлер перейдёт в «Сакраменто»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что «Сакраменто Кингз» не является претендентом на подписание в свою команду лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«На момент записи этого подкаста я не верю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто» является вариантом развития событий. У меня есть свои причины, чтобы считать так. Это может измениться. Этот подкаст записывается за день до публикации. Думаю, с представителями Батлера это не обсуждалось. Не то чтобы это было необходимо, но я могу просто остановиться на этом», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.