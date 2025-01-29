Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бешикташ Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: не верю, что Джимми Батлер перейдёт в «Сакраменто»

Инсайдер: не верю, что Джимми Батлер перейдёт в «Сакраменто»
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что «Сакраменто Кингз» не является претендентом на подписание в свою команду лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера.

«На момент записи этого подкаста я не верю, что переход Джимми Батлера в «Сакраменто» является вариантом развития событий. У меня есть свои причины, чтобы считать так. Это может измениться. Этот подкаст записывается за день до публикации. Думаю, с представителями Батлера это не обсуждалось. Не то чтобы это было необходимо, но я могу просто остановиться на этом», — приводит слова Уиндхорста Bleacher Report.

Батлер опоздал на несколько командных авиарейсов, а также публично выражал недовольство своим нахождением в «Майами Хит». Вследствие этого руководство клуба во главе с президентом Пэтом Райли приняло решение отстранить Джимми на семь игр.

Материалы по теме
Сабонис лишится звёздного партнёра? «Голден Стэйт» в погоне за Батлером? Дедлайн НБА. LIVE
Live
Сабонис лишится звёздного партнёра? «Голден Стэйт» в погоне за Батлером? Дедлайн НБА. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android