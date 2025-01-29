В Уфе состоялся Матч звёзд АСБ — 2025

24 января в Дворце борьбы в Уфе прошёл Матч звёзд Ассоциации студенческого баскетбола. Игровой день стартовал с Матча друзей АСБ, продолжился Советом АСБ, а завершился двумя яркими играми лучших студентов-баскетболистов.

В Матче друзей команда АСБ и команда Башкортостана не смогли выявить победителя – 64:64. В игре приняли участие президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент РССС, исполнительный директор АСБ и АССК России Сергей Крюков, генеральный директор баскетбольного клуба «Уфимец» Сергей Медведев, олимпийская чемпионка 1992 года в Барселоне Ирина Сумникова и многие другие. Тренерами команд выступили олимпийские чемпионы Иван Едешко, Евгений Гомельский и Валерий Тихоненко, а также чемпион Европы Борис Соколовский.

В рамках Матча звёзд АСБ состоялся третий в истории отдельный женский матч, в котором команда «Востока» в упорной борьбе обыграла «Запад» со счётом 97:96. MVP матча стала представительница «Востока» Екатерина Чёрная. Лучший снайпер игры – Анастасия Рыкова («Запад»). Конкурс трёхочковых бросков остался за Дарьей Иващенко («Запад»), а в конкурсе умений всех превзошла Анастасия Сенцова («Запад»).

Фото: Пресс-служба АСБ

Мужской Матч звёзд, как и в прошлом сезоне, также остался за «Востоком» 113:107. По ходу игры преимущество команды Олега Зверева достигало 24 очков, но «Запад» сумел перевести игру в жаркую концовку, где им совсем немного не хватило.

Самым ценным игроком Матча звёзд признали Евгения Мерзлякова («Восток»). Лучшим в конкурсе трёхочковых стал представитель «Востока» Данила Винокуров, а титул победителя конкурса по по броскам сверху защитил прошлогодний чемпион – самый титулованный и медийный данкер России Мирослав Елецкий. Лучшим снайпером мужского матча стал Дмитрий Фоменко («Восток»).

Фото: Пресс-служба АСБ

Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ) — крупнейшая студенческая спортивная лига Европы. Она объединяет более 800 команд из 70 регионов России, а также стран СНГ, ежегодно проводит более 5000 матчей. Около трети профессиональных баскетболистов страны имеют опыт выступления в чемпионате АСБ. Главная цель организации — привлекать максимально возможное число российских студентов к регулярным занятиям спортом, в частности, баскетболом.