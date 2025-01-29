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«Астана» выиграла первый матч в сезоне, победив подавшую заявление о банкротстве «Самару»

«Астана» выиграла первый матч в сезоне, победив подавшую заявление о банкротстве «Самару»
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В Астане (Казахстан) завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная одноимённая команда и «Самара». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 75:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
75 : 67
Самара
Самарская область
Астана: Мотовилов, Мурзагалиев, Утоми, Щербак, Десятников, Походяев, Смит, Айткали, Исаенко, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
Самара: Сопин, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Кашин, М. Кулагин, Чикарев, Попов, Прохоров

Для «Астаны» эта победа стала первой за 28 матчей сезона-2024/2025 Единой лиги. Напомним, ранее «Самара» подала уведомление о банкротстве.

В составе победителей отличился Григорий Мотовилов, набравший 23 очка. 13 очков набрал Даниэль Утоми. 11 очков на свой счёт записал Рустам Мурзагалиев.

В «Самаре» самым результативным игроком матча стал Глеб Голдырев, набравший 19 очков. 14 очков на счету Антона Карданахишвили. 13 очков набрал Иван Пынько.

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