«Парма» в овертайме обыграла «Уралмаш», Хэмм оформил дабл-дабл

В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой «Пармы» в овертайме со счётом 88:84.

В составе победителей отличился Самсон Руженцев, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Ройс Хэмм. Ещё 17 баллов на счету Гарретта Нэвелса.

В составе «Уралмаша» самым результативным игроком матча стал Хэйден Далтон, на счету которого 22 очка. По 15 баллов на свой счёт записали Тайрэлл Нельсон и Евгений Белянков, причём Нельсон остановился в шаге от дабл-дабла, отдав девять результативных передач.

Дла «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.