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«Парма» в овертайме обыграла «Уралмаш», Хэмм оформил дабл-дабл

«Парма» в овертайме обыграла «Уралмаш», Хэмм оформил дабл-дабл
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В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и «Уралмаш» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой «Пармы» в овертайме со счётом 88:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
88 : 84
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Парма: Руженцев - 22, Хэмм - 18, Нэвелс - 17, Хэмилтон - 12, Захаров - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 4, Чебуркин - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Фирсов
Уралмаш: Далтон - 22, Белянков - 15, Нэльсон - 15, Даглас - 9, Глазунов - 8, Новиков - 6, Эллис - 5, Писклов - 4, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Балашов

В составе победителей отличился Самсон Руженцев, набравший 22 очка. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил Ройс Хэмм. Ещё 17 баллов на счету Гарретта Нэвелса.

В составе «Уралмаша» самым результативным игроком матча стал Хэйден Далтон, на счету которого 22 очка. По 15 баллов на свой счёт записали Тайрэлл Нельсон и Евгений Белянков, причём Нельсон остановился в шаге от дабл-дабла, отдав девять результативных передач.

Дла «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.

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