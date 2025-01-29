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Евгений Пашутин прокомментировал трудовую победу «Пармы» над «Уралмашем»

Евгений Пашутин прокомментировал трудовую победу «Пармы» над «Уралмашем»
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Главный тренер БК «Парма» Евгений Пашутин дал комментарий после непростой победы своих подопечных над «Уралмашем» в рамках Единой лиги.

«Хочу всех поздравить с победой! Отдельная благодарность болельщикам за невероятную атмосферу, эмоции и энергетику. Сегодня на паркете не было слышно абсолютно ничего, стояла настоящая шумовая завеса. «Молот» помог ребятам найти дополнительные силы и энергию в заключительной четверти. Парни стали совершать перехваты и спровоцировали соперника на потери и ошибки, благодаря этому вернулись в игру. И, конечно, важные броски в концовке матча, когда забили Алекс и Самсон. Сегодня все верили друг в друга и отдали все силы для победы. Думаю, что эта победа даст нам веру и вернёт уверенность после серии поражений», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, сегодня, 29 января, в Перми «Парма» победила в овертайме «Уралмаш» со счётом 88:84 (19:26, 12:10, 14:24, 31:16, 12:8).

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