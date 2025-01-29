Ростислав Вергун — о поражении «Уралмаша» от «Пармы»: мы все совершили ошибки в концовке

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий после поражения своей команды в драматичной выездной встрече с пермской «Пармой» в рамках Единой лиги.

«Мы слишком рано поверили в положительный исход этого матча. Все мы совершили ошибки в концовке, которые сыграли важную роль в игре. Получилась очень хорошая драка и интересное противостояние с большим нервом. Верю в то, что моя команда лучше, и у нас ещё будет шанс доказать это в сезоне», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Уралмаш» проиграл «Парме» в овертайме со счётом 84:88 (26:21, 10:12, 24:14, 16:31, 8:12).