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Глеб Плотников прокомментировал первую победу «Астаны» в сезоне-2024/2025

Глеб Плотников прокомментировал первую победу «Астаны» в сезоне-2024/2025
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Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий после первой победы своих подопечных в сезоне-2024/2025, где они одолели со счётом 75:67 (16:24, 24:15, 17:15, 18:13) БК «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
75 : 67
Самара
Самарская область
Астана: Мотовилов - 23, Утоми - 13, Мурзагалиев - 11, Походяев - 7, Щербак - 6, Десятников - 6, Смит - 4, Айткали - 3, Майдекин - 2, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
Самара: Голдырев - 19, Карданахишвили - 14, Пынько - 13, Попов - 7, М. Кулагин - 6, Сопин - 4, Амосов - 4, Кашин, Чикарев, Прохоров

«В первую очередь я хочу поздравить болельщиков, тех, кто за нас постоянно переживает и верит, сегодня их было слышно, во вторую очередь, что не менее важно, хочу поздравить своих игроков. Они, как сказал Мотовилов, выполнили план на игру. Я постоянно упоминаю на пресс-конференциях про то, что «надо допускать меньше потерь и больше организации», сегодня был организованный баскетбол, немного получилась смазанная первая четверть, но конечный результат – такой», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.

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