Глеб Плотников прокомментировал первую победу «Астаны» в сезоне-2024/2025

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Глеб Плотников дал комментарий после первой победы своих подопечных в сезоне-2024/2025, где они одолели со счётом 75:67 (16:24, 24:15, 17:15, 18:13) БК «Самара».

«В первую очередь я хочу поздравить болельщиков, тех, кто за нас постоянно переживает и верит, сегодня их было слышно, во вторую очередь, что не менее важно, хочу поздравить своих игроков. Они, как сказал Мотовилов, выполнили план на игру. Я постоянно упоминаю на пресс-конференциях про то, что «надо допускать меньше потерь и больше организации», сегодня был организованный баскетбол, немного получилась смазанная первая четверть, но конечный результат – такой», — приводит слова Плотникова пресс-служба Единой лиги.