Владислав Коновалов прокомментировал неожиданное поражение от «Астаны» в Единой лиге

Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов дал комментарий по поводу неожиданного поражения своей команды от БК «Астана» в рамках Единой лиги.

«В первую очередь поздравляю «Астану» с победой. Это их тенденция, то, что они возвращаются в чемпионат. Видно, что вернулись травмированные игроки, набрали ход. Их последние игры говорят сами за себя – и с «Нижним Новгородом» и с «Енисеем». Сегодня понятно, что мы расстроены, так как мы имели контроль над игрой в начале первой четверти, все установки по защите мы старались выполнить. Не могу сказать, что где-то «Астана» прибавила в защите, скорее мы не забили свободные броски, и плюс Григорий Мотовилов выдал великолепную игру, пытались делать акцент на него в защите. К сожалению, наш периметр не показал сегодня чёткой реализации.

Напомним, «Самара» проиграла «Астане» со счётом 67:75 (24:16, 15:24, 15:17, 13:18).