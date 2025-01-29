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Владислав Коновалов прокомментировал неожиданное поражение от «Астаны» в Единой лиге

Владислав Коновалов прокомментировал неожиданное поражение от «Астаны» в Единой лиге
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Главный тренер «Самары» Владислав Коновалов дал комментарий по поводу неожиданного поражения своей команды от БК «Астана» в рамках Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
75 : 67
Самара
Самарская область
Астана: Мотовилов - 23, Утоми - 13, Мурзагалиев - 11, Походяев - 7, Щербак - 6, Десятников - 6, Смит - 4, Айткали - 3, Майдекин - 2, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
Самара: Голдырев - 19, Карданахишвили - 14, Пынько - 13, Попов - 7, М. Кулагин - 6, Сопин - 4, Амосов - 4, Кашин, Чикарев, Прохоров

«В первую очередь поздравляю «Астану» с победой. Это их тенденция, то, что они возвращаются в чемпионат. Видно, что вернулись травмированные игроки, набрали ход. Их последние игры говорят сами за себя – и с «Нижним Новгородом» и с «Енисеем». Сегодня понятно, что мы расстроены, так как мы имели контроль над игрой в начале первой четверти, все установки по защите мы старались выполнить. Не могу сказать, что где-то «Астана» прибавила в защите, скорее мы не забили свободные броски, и плюс Григорий Мотовилов выдал великолепную игру, пытались делать акцент на него в защите. К сожалению, наш периметр не показал сегодня чёткой реализации.

Напомним, «Самара» проиграла «Астане» со счётом 67:75 (24:16, 15:24, 15:17, 13:18).

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