«Пари НН» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива-Кубань»

В Краснодаре закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 88:86.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Илья Карпенков, набравший 20 очков. По 16 очков на свой счёт записали Евгений Бабурин и Игорь Вольхин. 15 очков на счету Александра Хоменко.

В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Патрик Миллер. 17 очков на счету Владислава Емченко. Ещё 15 очков на свой счёт записал Айзея Уэйли.

«Пари НН» одержал вторую победу подряд. «Локомотив-Кубань» прервал серию из четырёх побед.