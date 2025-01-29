«Пари НН» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива-Кубань»
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В Краснодаре закончился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 88:86.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко, Шеянов
Пари Нижний Новгород: Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Илья Карпенков, набравший 20 очков. По 16 очков на свой счёт записали Евгений Бабурин и Игорь Вольхин. 15 очков на счету Александра Хоменко.
В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Патрик Миллер. 17 очков на счету Владислава Емченко. Ещё 15 очков на свой счёт записал Айзея Уэйли.
«Пари НН» одержал вторую победу подряд. «Локомотив-Кубань» прервал серию из четырёх побед.
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