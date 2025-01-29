Евгений Пашутин стал рекордсменом Единой лиги
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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин стал самым побеждающим тренером в истории Единой лиги ВТБ. Пермский клуб 29 января одержал победу в овертайме над «Уралмашем» из Екатеринбурга со счётом 88:84.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
88 : 84
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Парма: Руженцев - 22, Хэмм - 18, Нэвелс - 17, Хэмилтон - 12, Захаров - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 4, Чебуркин - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Фирсов
Уралмаш: Далтон - 22, Белянков - 15, Нэльсон - 15, Даглас - 9, Глазунов - 8, Новиков - 6, Эллис - 5, Писклов - 4, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Балашов
Для Пашутина эта победа стала 229-й в тренерской карьере в турнире. Он опередил бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, на счету которого 228 побед в Единой лиге.
В разные годы Пашутин возглавлял ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), «Локомотив-Кубань» (2012-2014, 2019-2021), «Автодор» (2017-2018, 2019) и «Парму» (2022 – н.в.).
Дла «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.
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