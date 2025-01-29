Евгений Пашутин стал рекордсменом Единой лиги

Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин стал самым побеждающим тренером в истории Единой лиги ВТБ. Пермский клуб 29 января одержал победу в овертайме над «Уралмашем» из Екатеринбурга со счётом 88:84.

Для Пашутина эта победа стала 229-й в тренерской карьере в турнире. Он опередил бывшего главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса, на счету которого 228 побед в Единой лиге.

В разные годы Пашутин возглавлял ЦСКА (2009-2010), УНИКС (2010-2012, 2014-2017), «Локомотив-Кубань» (2012-2014, 2019-2021), «Автодор» (2017-2018, 2019) и «Парму» (2022 – н.в.).

Дла «Пармы» эта победа стала первой за три последних встречи. «Уралмаш» потерпел второе поражение кряду.