Единая лига: результаты матчей 25 января
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Сегодня, 29 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних матчей.
Результаты Единой лиги 29 января:
«Парма» — «Уралмаш» — 88:84 ОТ;
«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 86:88;
«Астана» — «Самара» — 75:67.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
88 : 84
ОТ
Уралмаш
Екатеринбург
Парма: Руженцев - 22, Хэмм - 18, Нэвелс - 17, Хэмилтон - 12, Захаров - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 4, Чебуркин - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Фирсов
Уралмаш: Далтон - 22, Белянков - 15, Нэльсон - 15, Даглас - 9, Глазунов - 8, Новиков - 6, Эллис - 5, Писклов - 4, Акрамов, Зайцев, Ивлев, Балашов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
75 : 67
Самара
Самарская область
Астана: Мотовилов - 23, Утоми - 13, Мурзагалиев - 11, Походяев - 7, Щербак - 6, Десятников - 6, Смит - 4, Айткали - 3, Майдекин - 2, Исаенко, Оразбеков, Абашидзе
Самара: Голдырев - 19, Карданахишвили - 14, Пынько - 13, Попов - 7, М. Кулагин - 6, Сопин - 4, Амосов - 4, Кашин, Чикарев, Прохоров
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Гудумак, Темиров, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко, Шеянов
Пари Нижний Новгород: Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
В настоящий момент первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 24 победы при четырёх поражениях (85,7%). Второе место занимает казанский УНИКС, у которого 24 победы и пять поражений (82,8%), тройку сильнейших замыкает «Зенит» из Санкт-Петербурга. В активе подопечных Хавьера Паскуаля 23 победы и пять поражений (82,1%).
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