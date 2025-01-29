Андрей Ведищев прокомментировал досадное домашнее поражение от «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий по поводу досадного поражения своей команды в домашнем матче с «Пари НН» в рамках Единой лиги.

«Вы все видели: против нас играла очень агрессивная команда, ребята из Нижнего вышли просто сражаться. Мы, к сожалению, сегодня вышли играть в нападение и не хотели защищаться, бороться на подборах. Насовершали фолов там, где не надо, не подобрали мячи под своим щитом. Когда настала пора принимать ключевые решения, делали глупости. В такие моменты нужно включать голову: где пойти в обыгрыш, где искать передачи. А не делать сложные броски наудачу.

Многочисленные ошибки не позволили нам победить. Получили очередной урок – уступили два очка команде, которую мы должны были обыгрывать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Опять мы не можем дома правильно настроиться. Будем думать, какие тут причины и что с этим делать», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Локомотив-Кубань» проиграл на своей площадке со счётом 86:88.