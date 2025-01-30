Сергей Козин прокомментировал непростую победу над «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в тяжелейшем выездном матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Поздравляю команду и всех, кто за нас болел. Тем, как ребята сегодня бились, они на все 100% заслужили победы над одним из лидеров чемпионата. В Краснодаре всегда здорово играть, а выигрывать – ещё лучше. Надеюсь, что сегодняшний результат поможет нам лучше понять, на что мы способны, что русские ребята тоже умеют играть в баскетбол и обыгрывать сильных соперников.

Спасибо Игорю Вольхину, он приехал к нам с матча «Зенита» прямо из Самары, сыграл с «Астаной», после чего мы наконец провели одну тренировку – если восстановительное занятие можно назвать тренировкой. Но он опытный игрок, он умеет играть в баскетбол, мы рады, что он теперь с нами, и я верю, что он может дать нам ещё больше», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Пари НН» победил на выезде со счётом 88:86.