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Сергей Козин прокомментировал непростую победу над «Локомотивом-Кубань»

Сергей Козин прокомментировал непростую победу над «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал победу своих подопечных в тяжелейшем выездном матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Емченко - 17, Уэйли - 15, Темиров - 11, Кливленд - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 4, Шеянов - 4, Гудумак - 2, Узинский - 2, Андерсон - 1, Елатонцев
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 20, Вольхин - 16, Бабурин - 16, Хоменко - 15, Чадов - 11, Антипов - 9, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

«Поздравляю команду и всех, кто за нас болел. Тем, как ребята сегодня бились, они на все 100% заслужили победы над одним из лидеров чемпионата. В Краснодаре всегда здорово играть, а выигрывать – ещё лучше. Надеюсь, что сегодняшний результат поможет нам лучше понять, на что мы способны, что русские ребята тоже умеют играть в баскетбол и обыгрывать сильных соперников.

Спасибо Игорю Вольхину, он приехал к нам с матча «Зенита» прямо из Самары, сыграл с «Астаной», после чего мы наконец провели одну тренировку – если восстановительное занятие можно назвать тренировкой. Но он опытный игрок, он умеет играть в баскетбол, мы рады, что он теперь с нами, и я верю, что он может дать нам ещё больше», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Пари НН» победил на выезде со счётом 88:86.

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