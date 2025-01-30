Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 29 января

Еврокубок: результаты матчей 29 января
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 29 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть семь встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Еврокубка 29 января:

«Тюрк Телеком – «Умана Рейер» — 84:81;
»Хапоэль» Т-А – «Трефл Сопот» — 91:72;
«Лиеткабелис» – У-БТ — 92:91;
«Будучность» – «Ховентуд» — 107:75;
«Арис» – «Гамбург Тауэрс» — 88:90 ОТ;
«Бурк» – «Хапоэль» И — 67:94;
«Гран Канария» – «Бешикташ» — 90:81.

Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 19:30 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
84 : 81
Умана Рейер
Венеция, Италия
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
91 : 72
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Лиеткабелис
Паневежис, Литва
Окончен
92 : 91
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
107 : 75
Ховентуд
Бадалона, Испания
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
88 : 90
ОТ
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Еврокубок . Группа B. 17-й тур
29 января 2025, среда. 21:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
67 : 94
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 17-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Окончен
90 : 81
Бешикташ
Стамбул, Турция

Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».

Материалы по теме
«Финал четырёх» Евролиги в Абу-Даби — как борщ в Париже. Ни вкуса, ни традиций, ни смысла
«Финал четырёх» Евролиги в Абу-Даби — как борщ в Париже. Ни вкуса, ни традиций, ни смысла
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android