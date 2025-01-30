Еврокубок: результаты матчей 29 января

В среду, 29 января, состоялся очередной игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть семь встреч, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Еврокубка 29 января:
«Тюрк Телеком – «Умана Рейер» — 84:81;
»Хапоэль» Т-А – «Трефл Сопот» — 91:72;
«Лиеткабелис» – У-БТ — 92:91;
«Будучность» – «Ховентуд» — 107:75;
«Арис» – «Гамбург Тауэрс» — 88:90 ОТ;
«Бурк» – «Хапоэль» И — 67:94;
«Гран Канария» – «Бешикташ» — 90:81.
Групповая стадия Еврокубка стартовала 24 сентября 2024 года и продолжится до 5 февраля 2025-го. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является французский «Париж».
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