«Денвер» уступил «Нью-Йорку», потерпев 3-е поражение подряд в НБА. У Йокича всего 17 очков

В ночь с 29 на 30 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 122:112.

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 15 передач и четырёх подборов. Его партнёр по команде британский лёгкий форвард О Джи Ануноби набрал 23 очка, четыре подбора и одна передача.

У «Наггетс» больше всех очков набрал защитник из Канады Джамал Маррей. В его активе 33 очка, пять подборов и шесть передач. На счету сербского форварда гостей Николы Йокича 17 очков, а также «6+6» по подборам и передачам.

В следующем матче «Нью-Йорк» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 2 февраля, а «Денвер» сыграет на выезде с «Филадельфией Сиксерс» 1 февраля.

У кого больше всех очков в НБА: