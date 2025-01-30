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Нью-Йорк Никс — Денвер Наггетс, результат матча 30 января 2025, счёт 122:112, регулярный чемпионат НБА

«Денвер» уступил «Нью-Йорку», потерпев 3-е поражение подряд в НБА. У Йокича всего 17 очков
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В ночь с 29 на 30 января завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в американском Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 122:112.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Ануноби - 23, Харт - 15, Таунс - 14, Бриджес - 13, Макбрайд - 12, Ачиува - 8, Пэйн - 7, Топпин, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 13, Портер - 9, Строутер - 5, Уотсон - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт

В составе победителей наибольшей результативностью отметился звезда «Никс» разыгрывающий Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 30 очков, 15 передач и четырёх подборов. Его партнёр по команде британский лёгкий форвард О Джи Ануноби набрал 23 очка, четыре подбора и одна передача.

У «Наггетс» больше всех очков набрал защитник из Канады Джамал Маррей. В его активе 33 очка, пять подборов и шесть передач. На счету сербского форварда гостей Николы Йокича 17 очков, а также «6+6» по подборам и передачам.

В следующем матче «Нью-Йорк» дома встретится с «Лос-Анджелес Лейкерс» 2 февраля, а «Денвер» сыграет на выезде с «Филадельфией Сиксерс» 1 февраля.

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У кого больше всех очков в НБА:

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