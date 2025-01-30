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Майами Хит — Кливленд Кавальерс, результат матча 30 января 2025, счет 106:126, НБА 2024/2025

34 очка Донована Митчелла помогли лидеру Востока НБА «Кливленду» переиграть «Майами»
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В ночь с 29 на 30 января мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Майами Хит» и лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 126:106.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Розир - 22, Хироу - 22, Адебайо - 21, Робинсон - 13, Хайсмит - 12, Йович - 11, Уэр - 5, Кристофер, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Лав
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Мобли - 22, Джером - 20, Ньянг - 15, Аллен - 12, Портер - 9, Страс - 8, Тайсон - 4, Томпсон - 2, Бейтс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, а также один подбор и шесть ассистов.

Клуб из Огайо выиграл во второй раз подряд после серии из трёх поражений, а также прервал серию неудач в очном противостоянии с «Майами», которая составила три матча. «Хит» проиграли после двух побед кряду.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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