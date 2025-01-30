34 очка Донована Митчелла помогли лидеру Востока НБА «Кливленду» переиграть «Майами»

В ночь с 29 на 30 января мск на арене «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Майами Хит» и лидером Восточной конференции «Кливленд Кавальерс». Гости одержали победу со счётом 126:106.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл, на счету которого 34 очка, а также один подбор и шесть ассистов.

Клуб из Огайо выиграл во второй раз подряд после серии из трёх поражений, а также прервал серию неудач в очном противостоянии с «Майами», которая составила три матча. «Хит» проиграли после двух побед кряду.