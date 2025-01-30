52 очка Шея Гилджес-Александера не помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»

В ночь с 29 на 30 января мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 116:109.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 52 набранных очка, а также три подбора и четыре ассиста. Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 21 очко, собрал один подбор и отдал четыре результативных паса.

«Тандер» проиграли второй матч из последних трёх, «Уорриорз» победили в трёх из четырёх игр.