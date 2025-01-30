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Голден Стэйт Уорриорз — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 30 января 2025, счет 116:109, НБА 2024/2025

52 очка Шея Гилджес-Александера не помогли «Оклахоме» обыграть «Голден Стэйт»
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В ночь с 29 на 30 января мск на арене «Чейз Центра» в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между «Голден Стэйт Уорриорз» и лидером Западной конференции «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки одержали победу со счётом 116:109.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Карри - 21, Луни - 18, Пэйтон II - 15, Подзиемски - 11, Шрёдер - 9, Муди - 5, Хилд - 5, Сантос - 3, Андерсон - 2, Пост, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 52, Уильямс - 26, Джо - 17, Дорт - 4, Хартенштайн - 4, Уильямс - 2, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Карузо, Дженг, Флаглер, Карлсон, Уильямс, Дука

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер, на счету которого 52 набранных очка, а также три подбора и четыре ассиста. Лидер «Голден Стэйт» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 21 очко, собрал один подбор и отдал четыре результативных паса.

«Тандер» проиграли второй матч из последних трёх, «Уорриорз» победили в трёх из четырёх игр.

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