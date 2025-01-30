В ночь с 29 на 30 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 30 января

«Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» — 82:106.

«Индиана Пэйсерс» – «Детройт Пистонс» — 133:119.

«Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 83:104.

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» — 106:126.

«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» — 122:100.

«Нью-Йорк Никс» – «Денвер Наггетс» — 122:112.

«Филадельфия Сиксерс» – «Сакраменто Кингз» — 117:104.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:128.

«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» — 136:137.

«Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 113:121.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 116:109.

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