Результаты игрового дня НБА 30 января
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В ночь с 29 на 30 января мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 30 января
- «Вашингтон Уизардс» – «Торонто Рэпторс» — 82:106.
- «Индиана Пэйсерс» – «Детройт Пистонс» — 133:119.
- «Шарлотт Хорнетс» – «Бруклин Нетс» — 83:104.
- «Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» — 106:126.
- «Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» — 122:100.
- «Нью-Йорк Никс» – «Денвер Наггетс» — 122:112.
- «Филадельфия Сиксерс» – «Сакраменто Кингз» — 117:104.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 116:128.
- «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Даллас Маверикс» — 136:137.
- «Финикс Санз» – «Миннесота Тимбервулвз» — 113:121.
- «Голден Стэйт Уорриорз» – «Оклахома-Сити Тандер» — 116:109.
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
82 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Кузма - 19, Шампани - 12, Джордж - 10, Кулибали - 8, Холмс - 8, Кисперт - 8, Валанчюнас - 6, Вукчевич - 3, Каррингтон - 3, Пул - 3, Гилл - 2, Дэвис, Болдуин Мл.
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Пёлтль - 12, Агбаджи - 12, Барретт - 11, Браун - 10, Робинсон - 10, Шид - 10, Митчелл - 10, Уолтер - 4, Буше - 3, Темпл, Олиник
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 119
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 37, Халибёртон - 30, Тёрнер - 24, Макконнелл - 14, Шиппард - 12, Брайант - 9, Уокер - 3, Деннис - 3, Топпин - 1, Матурин, Нембард, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Бисли - 20, Харрис - 19, Дюрен - 14, Томпсон - 10, Холланд - 6, Фонтеккио - 6, Сассер - 6, Хардуэй-младший - 3, Рид - 2, Стюарт - 1, Мур, Клинтман
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
83 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Мицич - 15, Диабате - 13, Окоги - 9, Уонг - 8, Симпсон - 7, Карри - 6, Смит - 2, Уильямс, Джеффрис, Манн, Гибсон
Бруклин Нетс: Джонсон - 18, Уилсон - 15, Эвбуомван - 14, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Симмонс - 10, Уотфорд - 9, Расселл - 6, Шарп - 5, Бикман - 2, Клауни, Томас
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
106 : 126
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Розир - 22, Хироу - 22, Адебайо - 21, Робинсон - 13, Хайсмит - 12, Йович - 11, Уэр - 5, Ричардсон, Кристофер, Ларссон, Жакез-мл., Джонсон, Бёркс, Лав
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 34, Мобли - 22, Джером - 20, Ньянг - 15, Аллен - 12, Портер - 9, Страс - 8, Тайсон - 4, Томпсон - 2, Гарлэнд, Бейтс
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
122 : 100
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Браун - 28, Уайт - 22, Тейтум - 16, Притчард - 10, Холидэй - 6, Спрингер - 4, Корнет - 2, Петерсон, Тиллман, Уолш, Хозер, Хорфорд, Кета
Чикаго Буллз: Уайт - 16, Уильямс - 16, Досунму - 12, Бузелис - 12, Гидди - 10, Болл - 9, Смит - 9, Вучевич - 6, Филлипс - 5, Картер - 3, Терри - 2, Хортон-Такер, Дуарте
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Ануноби - 23, Харт - 15, Таунс - 14, Бриджес - 13, Макбрайд - 12, Ачиува - 8, Пэйн - 7, Топпин, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 13, Портер - 9, Строутер - 5, Уотсон - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
117 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Филадельфия Сиксерс: Макси - 30, Убре - 15, Гордон - 14, Лоури - 13, Каунсил - 13, Джексон - 9, Эдвардс - 9, Ябуселе - 9, Бона - 5, Драммонд, Мартин, Нэнс
Сакраменто Кингз: Монк - 21, Фокс - 19, Дерозан - 19, Мюррэй - 17, Сабонис - 13, Эллис - 6, Хаертер - 5, Лайлз - 4, Маклафлин, Джонс, Картер, Лень, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 128
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 23, Касл - 20, Васселл - 19, Барнс - 15, Джонсон - 9, Джонс - 9, Пол - 7, Сохан - 7, Шампани - 5, Мамукелашвили - 2, Уэсли, Брэнэм, Коллинс, Бэсси
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 27, Пауэлл - 27, Харден - 21, Зубац - 21, Батюм - 12, Портер - 9, Джонс - 7, Мэнн - 2, Браун - 2, Бамба, Хиланд, Коффи, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
136 : 137
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 32, Уильямсон - 29, Мюррей - 27, Макколлум - 23, Бостон - 12, Альварадо - 11, Тайс - 2, Грин, Кэйн, Мисси, Хоукинс, Робинсон-Эрл
Даллас Маверикс: Ирвинг - 25, Вашингтон - 25, Гэффорд - 22, Томпсон - 20, Гримс - 17, Динвидди - 11, Харди - 6, Маршалл - 5, Проспер - 4, Эдвардс - 2, Уильямс, Келли, Моррис
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 121
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Финикс Санз: Дюрант - 33, Букер - 28, Бил - 17, Аллен - 11, Ричардс - 7, Данн - 5, Джонс - 5, О'Нил - 4, Пламли - 3, Игодаро, Ли, Бол, Гиллеспи, Нуркич, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Рэндл - 28, Александер-Уолкер - 23, Макдэниелс - 14, Диллингэм - 8, Конли - 6, Гобер - 4, Гарза - 3, Кларк - 2, Инглс, Майнотт, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
116 : 109
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 27, Карри - 21, Луни - 18, Пэйтон II - 15, Подзиемски - 11, Шрёдер - 9, Муди - 5, Хилд - 5, Сантос - 3, Андерсон - 2, Пост, Джексон-Дэвис, Уотерс III
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 52, Уильямс - 26, Джо - 17, Дорт - 4, Хартенштайн - 4, Уильямс - 2, Уиггинс - 2, Уоллес - 2, Карузо, Дженг, Флаглер, Карлсон, Уильямс, Дука
Видео: Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck
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