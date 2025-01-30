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Адам Сильвер рассказал, перейдёт ли НБА на 10-минутные четверти

Адам Сильвер рассказал, перейдёт ли НБА на 10-минутные четверти
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о своей любви к 10-минутным четвертям и рассказал, перейдёт ли североамериканская лига на 40-минутный формат матчей.

«По мере того, как мы все больше вовлекаемся в мировой баскетбол и его развитие, приходит понимание того, что НБА становится единственной лигой, в которой матч играется 48 минут. Но я был бы — и я есть — поклонником 10-минутных четвертей.

Но не уверен, что многие разделят мою позицию. И, оставив в стороне свои предпочтения и желания, а также то, что для рекордов лиги значит матч длиной в 48 минут, я понимаю, что двухчасовой формат игры при 12-минутных четвертях больше соответствует современным телевизионным правилам», — приводит слова Сильвера издание ESPN.

Матчи НБА в сезоне-2024/2025 длятся в среднем 2 часа 16 минут со всеми перерывами и рекламами, что почти совпадает с показателями предыдущих 15 сезонов.

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