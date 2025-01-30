Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Жальгирис Каунас — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдеры: «Голден Стэйт» видит в Заке Лавине альтернативу подписанию Джимми Батлера

Инсайдеры: «Голден Стэйт» видит в Заке Лавине альтернативу подписанию Джимми Батлера
Аудио-версия:
Комментарии

Инсайдеры издание The Athletic Энтони Слэйтер и Маркус Томпсон II заявили, что клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает подписание игрока «Чикаго Буллз» Зака Лавина как альтернативный вариант в случае неудачи с Джимми Батлером из «Майами Хит».

«Учитывая, что Джонатан Куминга практически исключён из списка кандидатов на участие в любой сделке с участием Батлера или Лавина, добавление одного-другого ведущего игрока принесло бы «воинам» некоторую пользу.

И если такая сделка возможна, то идея о том, что Лавин присоединится к ним, вызвала некоторую интригу среди ключевых заинтересованных сторон внутри команды. Предполагается, что он лучше вписался бы в указанную культуру «Голден Стэйт».

Поэтому Лавин рассматривается частью руководства как более безопасный вариант. Ему 29 лет, он на пять с половиной лет моложе Батлера и обходится на $ 6 млн дешевле в этом сезоне. Однако его контракт рассчитан на более длительный срок, а в последнее время у него были проблемы со здоровьем. В любом случае риски присутствуют в любом сценарии», — приводит слова Слэйтера и Томпсона издание Sports Illustrated.

Материалы по теме
Адам Сильвер рассказал, перейдёт ли НБА на 10-минутные четверти
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android