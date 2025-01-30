Инсайдеры: «Голден Стэйт» видит в Заке Лавине альтернативу подписанию Джимми Батлера

Инсайдеры издание The Athletic Энтони Слэйтер и Маркус Томпсон II заявили, что клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» рассматривает подписание игрока «Чикаго Буллз» Зака Лавина как альтернативный вариант в случае неудачи с Джимми Батлером из «Майами Хит».

«Учитывая, что Джонатан Куминга практически исключён из списка кандидатов на участие в любой сделке с участием Батлера или Лавина, добавление одного-другого ведущего игрока принесло бы «воинам» некоторую пользу.

И если такая сделка возможна, то идея о том, что Лавин присоединится к ним, вызвала некоторую интригу среди ключевых заинтересованных сторон внутри команды. Предполагается, что он лучше вписался бы в указанную культуру «Голден Стэйт».

Поэтому Лавин рассматривается частью руководства как более безопасный вариант. Ему 29 лет, он на пять с половиной лет моложе Батлера и обходится на $ 6 млн дешевле в этом сезоне. Однако его контракт рассчитан на более длительный срок, а в последнее время у него были проблемы со здоровьем. В любом случае риски присутствуют в любом сценарии», — приводит слова Слэйтера и Томпсона издание Sports Illustrated.