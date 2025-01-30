Евролига: расписание матчей 30 января

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В четверг, 30 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики элитного европейского баскетбола смогут увидеть пять встреч, запланированных на сегодняшнюю дату. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 30 января:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Бавария»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Альба»;

22:30 мск — «Париж» — АСВЕЛ;

22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Панатинаикос»;

22:30 мск — «Баскония» — «Барселона».

Турнирную таблицу Евролиги в сезоне-2024/2025 возглавляет греческий «Панатинаикос», вторым идёт турецкий «Фенербахче», а на третьей строчке расположился клуб «Монако» из одноимённого государства.