Евролига: расписание матчей 30 января
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В четверг, 30 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики элитного европейского баскетбола смогут увидеть пять встреч, запланированных на сегодняшнюю дату. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Расписание матчей Евролиги на 30 января:
21:00 мск — «Жальгирис» — «Бавария»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Альба»;
22:30 мск — «Париж» — АСВЕЛ;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Баскония» — «Барселона».
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Евролиги в сезоне-2024/2025 возглавляет греческий «Панатинаикос», вторым идёт турецкий «Фенербахче», а на третьей строчке расположился клуб «Монако» из одноимённого государства.
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