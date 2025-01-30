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Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Расписание матчей Евролиги 30 января

Евролига: расписание матчей 30 января
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В четверг, 30 января, состоится очередной игровой день 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности болельщики элитного европейского баскетбола смогут увидеть пять встреч, запланированных на сегодняшнюю дату. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей Евролиги на 30 января:

21:00 мск — «Жальгирис» — «Бавария»;
22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Альба»;
22:30 мск — «Париж» — АСВЕЛ;
22:30 мск — «Олимпия» Милан — «Панатинаикос»;
22:30 мск — «Баскония» — «Барселона».

Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Альба
Берлин, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Париж
Париж, Франция
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 24-й тур
30 января 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Евролиги в сезоне-2024/2025 возглавляет греческий «Панатинаикос», вторым идёт турецкий «Фенербахче», а на третьей строчке расположился клуб «Монако» из одноимённого государства.

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