Игрок «Портленда» объяснил, почему на домашней арене звучит музыка легендарного Джона Сины

24-летний израильский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», Дени Авдия рассказал, почему на домашней арене «Мода-центр» играет музыкальная тема легендарного рестлера Джона Сины, когда Авдия реализует бросок с фолом (And-One).

«Джон Сина был одним из моих любимых рестлеров, пока я рос. И однажды я забил с фолом и сразу подумал о песне Джона Сины и попросил, чтобы теперь её включали на арене каждый раз, когда я буду реализовывать And-One. Так что теперь вы слышите его песню регулярно в наших домашних матчах.

Это была моя идея — привнести в команду немного энергии и веселья. Теперь вы видите, что все на скамейке запасных делают фирменный жест Джона [U can't see me]. Так что я могу привнести в команду что-то маленькое, что сделает нас счастливее», — приводит слова Авдии издание Oregon Live.

Джон Сина совершит своё следующее появление на ринге в ночь с субботы на воскресенье 2 февраля на шоу WWE Royal Rumble. Он примет участие в главном событии вечера — королевской битве. Это будет стартом его прощального турне с карьерой рестлера, которую он завершит в декабре 2025 года.