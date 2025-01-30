Тренер «Денвера»: надеюсь, мы не станем цирком, чтобы сохранить аудиторию

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал идею комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адама Сильвера о переходе на 10-минутные четверти.

««Я надеюсь, что мы не станем цирком и не будем делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить аудиторию. Потому что в нашей игре есть величие и история, а также чистота, которой, я надеюсь, мы сможем найти способ остаться верными», — приводит слова Мэлоуна издание ESPN.

Минувшей ночью «Денвер» потерпел своё третье поражение подряд, уступив «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:122. У «Наггетс» больше всех очков набрал защитник из Канады Джамал Маррей. В его активе 33 очка, пять подборов и шесть передач.