Тренер «Денвера»: надеюсь, мы не станем цирком, чтобы сохранить аудиторию
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун прокомментировал идею комиссионера Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адама Сильвера о переходе на 10-минутные четверти.
««Я надеюсь, что мы не станем цирком и не будем делать всё, что в наших силах, чтобы сохранить аудиторию. Потому что в нашей игре есть величие и история, а также чистота, которой, я надеюсь, мы сможем найти способ остаться верными», — приводит слова Мэлоуна издание ESPN.
Минувшей ночью «Денвер» потерпел своё третье поражение подряд, уступив «Нью-Йорк Никс» со счётом 112:122. У «Наггетс» больше всех очков набрал защитник из Канады Джамал Маррей. В его активе 33 очка, пять подборов и шесть передач.
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 112
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Ануноби - 23, Харт - 15, Таунс - 14, Бриджес - 13, Макбрайд - 12, Ачиува - 8, Пэйн - 7, Топпин, Колек, Симс, Райан, Шамет, Хукпорти
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 14, Браун - 13, Портер - 9, Строутер - 5, Уотсон - 4, Джордан - 2, Тайсон, Шарич, Холл, Ннаджи, Пикетт
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