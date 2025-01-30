Источник: «Уорриорз» могут обменять Эндрю Уиггинса в «Торонто» из-за Джимми Батлера

Инсайдер Мэтт Мур из Action Network заявил, что 29-летний канадский баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс может стать участником обмена Джимми Батлера из «Майами Хит» и отправиться в «Торонто Рэпторс» в рамках либо двусторонней, либо трёхсторонней сделки с участием игрока «Рэпторс» Брюса Брауна.

«Один из вариантов, который два источника назвали «надеждой» «Голден Стэйт», включал в себя сделку с Эндрю Уиггинсом, который либо напрямую перешёл бы в «Торонто», либо был перенаправлен в Торонто с участием Брюса Брауна из «Рэпторс», который перешёл бы в «Майами».

Уиггинс не похож на ту «важную фигуру», о которой нам рассказывал инсайдер Стейн. Но нельзя не рассматривать то, что он является возможной опцией для обмена, которая может дополнить эту сделку», — приводит слова Мура сайт Hardwood Paroxysm.