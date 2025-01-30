Команда, занимающая 12-е место, обладает самой длительной серией побед в НБА на 30 января

Канадская команда «Торонто Рэпторс», выступающая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обладает самой длительной серией побед на 30 января 2025 года.

На счету коллектива из Торонто пять побед кряду, и на данный момент это единственная команда, которая обладает такой продолжительной серией.

Их череда побед началась 22 января с победы над «Орландо Мэджик» со счётом 109:93. Минувшей ночью «Рэпторс» крупно обыграли столичную команду США «Вашингтон Уизардс» — 106:82.

Примечательно, что «Торонто» находится на 12-й строчке Восточной конференции и не попадает даже в зону плей-ин. На счету канадской команды 15 побед в 47 матчах.