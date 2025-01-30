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Команда, занимающая 12-е место, обладает самой длительной серией побед в НБА на 30 января

Команда, занимающая 12-е место, обладает самой длительной серией побед в НБА на 30 января
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Канадская команда «Торонто Рэпторс», выступающая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), обладает самой длительной серией побед на 30 января 2025 года.

На счету коллектива из Торонто пять побед кряду, и на данный момент это единственная команда, которая обладает такой продолжительной серией.

Их череда побед началась 22 января с победы над «Орландо Мэджик» со счётом 109:93. Минувшей ночью «Рэпторс» крупно обыграли столичную команду США «Вашингтон Уизардс» — 106:82.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
82 : 106
Торонто Рэпторс
Торонто
Вашингтон Уизардс: Кузма - 19, Шампани - 12, Джордж - 10, Кулибали - 8, Холмс - 8, Кисперт - 8, Валанчюнас - 6, Вукчевич - 3, Каррингтон - 3, Пул - 3, Гилл - 2, Дэвис, Болдуин Мл.
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Пёлтль - 12, Агбаджи - 12, Барретт - 11, Браун - 10, Робинсон - 10, Шид - 10, Митчелл - 10, Уолтер - 4, Буше - 3, Темпл, Олиник

Примечательно, что «Торонто» находится на 12-й строчке Восточной конференции и не попадает даже в зону плей-ин. На счету канадской команды 15 побед в 47 матчах.

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