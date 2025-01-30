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Айзея Уэйли — о поражении в игре с «Пари НН»: не такие большие клубы — наша сложность

Айзея Уэйли — о поражении в игре с «Пари НН»: не такие большие клубы — наша сложность
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Форвард «Локомотива-Кубань» Айзея Уэйли высказался о поражении своей команды в матче с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ со счётом 86:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Емченко - 17, Уэйли - 15, Темиров - 11, Кливленд - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 4, Шеянов - 4, Гудумак - 2, Узинский - 2, Андерсон - 1, Елатонцев
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 20, Вольхин - 16, Бабурин - 16, Хоменко - 15, Чадов - 11, Антипов - 9, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

«Мы команда, которая способна сражаться за победу в этом чемпионате. Но для этого нам надо научиться каждый матч воспринимать, как будто мы играем против ЦСКА или «Зенита». Не настолько большие команды – наша главная сложность. Мы обязаны относиться к ним максимально серьёзно. Против «Пари НН» мы начали не в полную силу – и это уже не в первый раз за сезон. Вот где нам надо становиться лучше.

У Нижнего Новгорода крупные и физически сильные ребята, и они извлекли из этого пользу – принимали мяч очень близко к нашему кольцу, находили фолы, бросали много штрафных. Нам надо это исправить, научиться лучше противостоять мощным бигменам, потому что в лиге таких много», — приводит слова Уэйли пресс-служба краснодарской команды.

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