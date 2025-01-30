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В «Шарлотт Хорнетс» обновили статус Ламело Болла после повреждения в матче с «Лейкерс»

В «Шарлотт Хорнетс» обновили статус Ламело Болла после повреждения в матче с «Лейкерс»
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» обновил статус своего звёздного разыгрывающего защитника Ламело Болла, который получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и покинул паркет.

В «Хорнетс» подтвердили, что Ламело получил растяжение связок левого голеностопа и выбыл на неопределённый период.

Минувшей ночью игроки «Шарлотт» без Ламело уступили команде «Бруклин Нетс» со счётом 83:104.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
83 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Мицич - 15, Диабате - 13, Окоги - 9, Уонг - 8, Симпсон - 7, Карри - 6, Смит - 2, Уильямс, Джеффрис, Манн, Гибсон
Бруклин Нетс: Джонсон - 18, Уилсон - 15, Эвбуомван - 14, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Симмонс - 10, Уотфорд - 9, Расселл - 6, Шарп - 5, Бикман - 2, Клауни, Томас

Сам Ламело Болл проводит один из лучших сезонов в карьере, набирая в среднем 28,2 очка, делая 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата за матч, при этом в 31 игре он реализовывал 41,9% бросков с игры и обладал точностью в 33,7% с линии трёхочкового броска.

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