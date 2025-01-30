В «Шарлотт Хорнетс» обновили статус Ламело Болла после повреждения в матче с «Лейкерс»

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» обновил статус своего звёздного разыгрывающего защитника Ламело Болла, который получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и покинул паркет.

В «Хорнетс» подтвердили, что Ламело получил растяжение связок левого голеностопа и выбыл на неопределённый период.

Минувшей ночью игроки «Шарлотт» без Ламело уступили команде «Бруклин Нетс» со счётом 83:104.

Сам Ламело Болл проводит один из лучших сезонов в карьере, набирая в среднем 28,2 очка, делая 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата за матч, при этом в 31 игре он реализовывал 41,9% бросков с игры и обладал точностью в 33,7% с линии трёхочкового броска.