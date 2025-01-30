В «Шарлотт Хорнетс» обновили статус Ламело Болла после повреждения в матче с «Лейкерс»
Поделиться
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» обновил статус своего звёздного разыгрывающего защитника Ламело Болла, который получил повреждение в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» и покинул паркет.
В «Хорнетс» подтвердили, что Ламело получил растяжение связок левого голеностопа и выбыл на неопределённый период.
Минувшей ночью игроки «Шарлотт» без Ламело уступили команде «Бруклин Нетс» со счётом 83:104.
НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
83 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Мицич - 15, Диабате - 13, Окоги - 9, Уонг - 8, Симпсон - 7, Карри - 6, Смит - 2, Уильямс, Джеффрис, Манн, Гибсон
Бруклин Нетс: Джонсон - 18, Уилсон - 15, Эвбуомван - 14, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Симмонс - 10, Уотфорд - 9, Расселл - 6, Шарп - 5, Бикман - 2, Клауни, Томас
Сам Ламело Болл проводит один из лучших сезонов в карьере, набирая в среднем 28,2 очка, делая 5,3 подбора, 7,3 передачи и 1,4 перехвата за матч, при этом в 31 игре он реализовывал 41,9% бросков с игры и обладал точностью в 33,7% с линии трёхочкового броска.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 января 2025
-
13:54
-
13:43
-
12:58
-
12:52
-
11:59
-
11:28
-
10:45
-
10:15
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
08:48
-
08:30
-
07:51
-
06:19
-
06:10
-
00:55
-
00:00
- 29 января 2025
-
23:29
-
22:40
-
22:39
-
22:34
-
22:10
-
21:58
-
21:25
-
21:05
-
19:58
-
19:50
-
19:43
-
18:11
-
17:34
-
16:56
-
16:26
-
15:42
-
14:51