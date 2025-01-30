Форвард «Локомотива-Кубань» назвал основную причину поражения в матче с «Пари НН»

26-летний американский форвард команды «Локомотив-Кубань» Айзея Уэйли назвал основную причину поражения своего клуба в матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ, закончившемся со счётом 86:88.

«Недостаток энергии. С первых минут мы играли медленно и беззубо. А когда ты выходишь с таким настроем против команды, которая бьётся, несмотря ни на что, то ты в какой-то момент оказываешься позади них, пытаясь поймать такой же уровень настроя и физического контакта.

И возвращаться в игру после слабого старта гораздо сложнее, чем с самого начала играть как надо. Так что всё дело в энергии. Будем работать над этим», — приводит слова Уэйли пресс-служба краснодарской команды.

В проигранном матче с нижегородской командой Уэйли набрал 15 очков, совершил пять подборов, отдал одну передачу и сделал один блок-шот.