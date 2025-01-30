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Форвард «Локомотива-Кубань» назвал основную причину поражения в матче с «Пари НН»

Форвард «Локомотива-Кубань» назвал основную причину поражения в матче с «Пари НН»
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26-летний американский форвард команды «Локомотив-Кубань» Айзея Уэйли назвал основную причину поражения своего клуба в матче с «Пари Нижний Новгород» в рамках Единой лиги ВТБ, закончившемся со счётом 86:88.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 88
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Емченко - 17, Уэйли - 15, Темиров - 11, Кливленд - 5, Квитковских - 5, Ведищев - 4, Шеянов - 4, Гудумак - 2, Узинский - 2, Андерсон - 1, Елатонцев
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 20, Вольхин - 16, Бабурин - 16, Хоменко - 15, Чадов - 11, Антипов - 9, Зоткин - 1, Семенченко, Захаров, Шилохвостов

«Недостаток энергии. С первых минут мы играли медленно и беззубо. А когда ты выходишь с таким настроем против команды, которая бьётся, несмотря ни на что, то ты в какой-то момент оказываешься позади них, пытаясь поймать такой же уровень настроя и физического контакта.

И возвращаться в игру после слабого старта гораздо сложнее, чем с самого начала играть как надо. Так что всё дело в энергии. Будем работать над этим», — приводит слова Уэйли пресс-служба краснодарской команды.

В проигранном матче с нижегородской командой Уэйли набрал 15 очков, совершил пять подборов, отдал одну передачу и сделал один блок-шот.

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