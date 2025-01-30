Стивен Эй Смит рассказал, как пытался убедить «Лейкерс» задрафтовать ДеАарона Фокса

Североамериканский журналист и известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал историю о том, как предлагал Мэджику Джонсону и «Лос-Анджелес Лейкерс» задрафтовать звёздного защитника «Сакраменто Кингз» ДеАарона Фокса.

«Это единственный спор, который у меня возник с Мэджиком за те 25 с лишним лет, что я его знаю. И моим аргументом было то, что я умолял его не драфтовать Лонзо Болла, а взять ДеАарона Фокса, потому что я слышал о том, что Фокс сделал с Лонзо в прошлом, а затем я лично стал свидетелем того, что он сделал против Лонзо и других, когда был в Кентукки на турнире NCAA.

И я сказал: «У этого парня всё в порядке с потенциалом. Он уже большой игрок. В конце концов, этот брат будет продавать вам билеты, потому что у него особый взгляд на игру». И я считаю, что когда мы сидим здесь сегодня, то могу с уверенностью сказать, что это единственный раз в моей карьере, когда я был более прав, чем Мэджик Джонсон», — приводит слова Эй Смита издание NBA Analysis.

Фокс был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим пятым номером командой «Сакраменто Кингз». Лонзо Болл выл задрафтован под вторым номером в первом раунде «озёрниками».