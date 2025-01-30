Звезда «Хьюстон Рокетс» провёл 150 игр подряд в стартовом составе

22-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Хьюстон Рокетс» на позиции защитника, Джейлен Грин прокомментировал 150-ю игру подряд в стартовом составе техасской команды.

«Я думаю, это очень важно. В конце концов, люди приходят посмотреть на мою игру. Возможность выходить на паркет и выступать каждый вечер очень много значит для меня. Я хочу поблагодарить своих тренеров и весь штаб за то, что они поддерживают меня в тонусе и придерживаются нашей системы», — приводит слова Грина издание Yahoo Sports.

После 46 проведённых игр в сезоне-2024/2025 «Хьюстон» занимает второе место в Западной конференции, имея на своём счету 32 победы.