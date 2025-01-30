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Главный тренер «Хьюстона» прокомментировал 150 игр подряд Джейлена Грина

Главный тренер «Хьюстона» прокомментировал 150 игр подряд Джейлена Грина
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о проведённых 150 играх подряд в стартовом составе своего подопечного 22-летнего защитника Джейлена Грина.

«Это то, что нельзя воспринимать как должное. Он не пропустил ни одной игры с тех пор, как я здесь. Он играет всегда. Он играет, несмотря на травмы, боли и некоторые вещи, из-за которых большинство парней отказались бы выходить на площадку. Это, конечно, требует определённой твёрдости характера.

«Вы смотрите на него, на его хрупкое телосложение, и думаете, что он не самый физически развитый парень. Но в нём есть та сила, которая позволяет ему играть, несмотря ни на что. Часто он болел, у него были отёки или травмы, из-за которых большинство парней не стали бы играть. Мы знали это о нём ещё в прошлом году, после того как он отыграл все 82 матча, и в этом году он здорово прибавил. Это показывает его конкурентоспособность, а также его умственную и физическую выносливость», — приводит слова Удоки издание Yahoo Sports.

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